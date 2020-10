Il francobollo diventa opera d’arte e segna la strada per le stelle – FOTO

Ieri pomeriggio, ore 17,30, puntualissimi, in diretta Facebook, è stato registrato l’Evento “ITINERARI ARBERESHE & CROATI” in seno al quale è stata presentata anche la realizzazione di una parte del grande Progetto che prevedeva lo studio e la produzione di otto pannelli, corrispondenti agli otto paesi che formano l’Orsa e da qui, il nome:

“LE STELLE DELL’ORSA”

Mi è stato chiesto di realizzare degli elaborati illustrativi, che avessero come scopo quello dar vita alla nascita di un itinerario, un percorso che tracci la via della promozione e divulgazione del bellissimo patrimonio artistico culturale dei 4 paesi albanesi e i 4 paesi croati, del Molise.

Il mio progetto, inizia con dei viaggi alla scoperta dei paesi da rappresentare, alla ricerca di peculiarità identificative di ognuno di loro.

I viaggi reali, ma anche virtuali, mi hanno portato ad approfondire queste straordinarie realtà, tanto da creare una cartella/taccuino da viaggio, un po’ come, un Carnet de Voyage, dove prendere appunti, ma anche dove schizzare scorci, ritagli, particolari a volte trovati e a volte ripresi da foto, un lavoro ce diventava sempre più interessante e appassionante.

Foto 3 di 5









Le illustrazioni dei pannelli, rispecchiano la realtà di ogni luogo “visitato”

luoghi visti attraverso i miei occhi, con le loro preziose peculiarità fatte di storia, cultura, usi, costumi e patrimonio artistico di rilevanza, artigianato, agricoltura, patrimonio paesaggistico, tutto, ai fini di promuovere e la salvaguardare e conservare le lingue di minoranza, arbereshe e croato.

Le illustrazioni, si inseriscono in una cornice che fa da contorno ai testi di importanza storica, trascritti in Lingua e poi simultaneamente tradotti in italiano.

La scelta stilistica è quella dello schizzo non definitivo, della bozza a

colori, degli “appunti da viaggio” colori che, nella maggior parte dei casi, vengono ripresi dai loro stemmi identificativi

Inoltre, ognuno dei pannelli è contornato da una cornice bianca che ricorda quella di un francobollo, come un’opera di Mail Art

L’idea è stata quella di realizzare degli enormi francobolli, come le migliori idee rappresentate della Mail Arte, arte postale del XX secolo.

Il francobollo, come mezzo per inviare una lettera o una cartolina che vada ad impreziosire il contenuto scritto (come appunto, in una busta da lettera o cartolina) che diventa una vera e propria opera d’arte.

Inviare delle piccole opere come francobolli dove in questo caso l’Italia è il mittente e l’Albania e la Croazia, i destinatari.

Un francobollo che con il suo invio, faccia da ponte tra le due sponde dell’Adriatico

dopo una prima fase di ricerca, storica e iconografica, dopo la progettualità grafica, Elaborata in scala, i pannelli sono stati realizzati in plexiglas e poi stampati, lasciando parti del francobollo( quadro dipinto) volutamente trasparenti.

I pannelli, saranno ora consegnati a vari Comuni, che provvederesnni alla loro collocazione all’interno del Paese, in spazi pubblici, fruibili alla cittadinanza, ma anche a chi visiterà il paese

Ringrazio Fernanda Pugliese Presidente della Rivista Kamastra, per avermi coinvolta in questo interessantissimo Progetto, Maria Rosaria D’Angelo per gli Sportelli linguistici, il Sindaco di San Felice del Molise, Fausto Bellucci, paese capofila, l’Assessore alla Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno e il Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti. E poi Domenico Franmarine Guidotti per la sua ospitalità sul catamarano Zenit, simbolicamente, in viaggio verso l’altra sponda, Matteo Gentile 112 SAE per aver presieduto alla buona riuscita dell’Evento, seppur in maniera ristretta causa disposizioni anti Covid, in sicurezza.

Infine, ma non ultimo, vorrei ringraziare gli amici e collaboratori Giuseppe e Massimo di COPY ART

(Tipografia/ Copisteria / Stampa Digitale) per la buona riuscita della realizzazione della mia idea progettuale, voluta su pannelli in plexiglas