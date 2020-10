Il Campobasso si abbatte sul Montegiorgio e consolida il primo posto

Il Campobasso continua la sua corsa in vetta alla classifica: 10 punti in 4 gare. Un secco 2-0 ai danni del Montegiorgio costruito con sacrificio e costruendo tante palle gol. Il risultato di 2-0 sarebbe potuto essere molto più largo. Ma i marchigiani non hanno demeritato.

Le scelte. Mirko Cudini è costretto a rinunciare all’under classe 2002, Pablo Vitali: in porta va il coetaneo Davide Piga, in avanti c’è Zammarchi a comporre il tridente con Esposito e Cogliati. In tribuna Sforzini, vittima di un affaticamento.

Campobasso all’attacco. Subito occasionissima per il Lupo: Esposito scorge Zammarchi tutto solo in area, il cesenate di piatto svirgola a lato. Primi minuti di grande pressione che mettono a disagio la difesa ospite. Nitida l’opportunità che capita ad Esposito al minuto 7: Cogliati apre per il numero 10 che defilato si ritrova a tu per tu col portiere ma alza troppo la mira. La squadra di casa fa la partita e a metà tempo sfiora di nuovo per ben tre volte il vantaggio: prima Brenci va a un pelo dal palo, poi Esposito dall’area piccola non la sfrutta peccando di egoismo. Sul susseguente angolo il portiere toglie dall’incrocio l’incornata di Dalmazzi.

Rotto il ghiaccio. I minuti passano, il gol non arriva. Anzi sì: al 38′ Esposito orchestra d’esterno in ripartenza per Candellori che rientra sul destro, fa fuori un avversario prima di pennellare sul secondo palo dove è appostato Zammarchi che insacca. Esplode il Romagnoli. La prima parte si chiude così, tra gli applausi dei presenti.

Ripresa: pericolo marchigiano. Due minuti e mezzo e gli ospiti costruiscono la prima vera occasione: Menna rischia in un passaggio centrale, Fabriani liscia e permette a Zancocchia di calciare, Piga respinge con qualche titubanza. La risposta è affidata alla conclusione dal limite di Brenci troppo strozzata. Brividi sulla punizione dalla distanza di Cuccù che trova Piga non impeccabile, si aiuta anche con il palo.

Il Campobasso perde un po’ di vivacità ma non la pericolosità sotto porta: al quarto d’ora Zammarchi avrebbe la palla del raddoppio ma non trova il tempo giusto, era stato perfetto il cross di Vanzan. Ma eccolo qua il 2-0: Esposito pennella un angolo splendido, svetta Bontà che mette all’incrocio di testa.

Occhio però, i marchigiani sono vivi. E al 73′ lo dimostrano: Omiccioli batte una punizione velenosa, deviazione di testa e super intervento di Piga, poi Bontà mette in corner. Nel frattempo, Esposito ricama calcio. A cinque dalla fine Vanzan mette dentro un rasoterra sul quale Tenkorang non arriva puntuale divorandosi il tris. Gli applausi sottolineano l’ottima prova campobassana. Si resta in vetta a quota 10 con Recanatese e Notaresco.

CAMPOBASSO 2

MONTEGIORGIO 0

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani, Vanzan, Brenci (91′ Corda), Menna, Dalmazzi, Bontà (81′ Di Domenicantonio), Candellori, Cogliati, Esposito (88′ Pontillo), Zammarchi (81′ Tenkorang).

ALL.: Mirko Cudini

MONTEGIORGIO: Marani, Tempestilli (65′ Perini), Montanaro, Omiccioli, Cicchella, Gnaldi, Pampano (77′ Cernetti), Santoro (50′ Albanesi), Lupoli (78′ Mejias), Cuccù, Zancocchia (83′ Rozzi).

ALL.: Eddy Mengo

ARBITRO: Pezzopane de L’Aquila

Assistenti: Rastelli di Ostia Lido e Pasqualetto di Aprilia.

MARCATORI: 38′ Zammarchi, 63′ Bontà.

Note: ammoniti Santoro, Zancocchia, Tempestilli (M), Brenci, Esposito, Tenkorang (C). Presenti circa 600 spettatori.

Fotoservizio a cura di GIUSEPPE TERRIGNO.

I risultati della 4^ giornata

Campobasso-Montegiorgio 2-0

Castelnuovo-Olympia Agnonese 2-1

Cynthialbalonga-Castelfidardo 0-0

Notaresco-Fiuggi 3-1

Recanatese-Porto Sant’Elpidio 3-0

Tolentino-Real Giulianova 1-1

Vastese-Pineto 1-0

Vastogirardi-Rieti 1-0

La classifica

Campobasso, Notaresco, Recanatese 10, Castelnuovo 9, Tolentino 8, Vastogirardi 7, Pineto, Fiuggi, Montegiorgio 6, Cynthialbalonga 5, Vastese 4, Matese, Castelfidardo, Rieti 3, Porto Sant’Elpidio, Giulianova 2, Aprilia 1, Agnonese 0.