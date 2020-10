Di emergenze ne hanno gestite tante. Terremoti, soprattutto. Gianni Ciccarone, attuale presidente dell’Odv Sant’Antonio, che fa parte della Protezione Civile del Molise, c’era a San Giuliano di Puglia 18 anni fa, quando i volontari scavavano nelle macerie per salvare quanti più bambini possibile in una corsa disperata contro il tempo. C’era durante le emergenze sismiche a L’Aquila, ad Amatrice, in Albania. Durante il terremoto di Guglionesi e di Montecilfone del 14 e 16 agosto 2018, quando nel campo sportivo comunale è stata allestita la tendopoli gestita da loro. Loro sono 40 volontari residenti in paese, che ora si trovano ad affrontare la fase più delicata della pandemia perchè a Guglionesi si è allargato un cluster di positivi.

L’esperienza alle spalle l’Odv Sant’Antonio, nata nel 2002, poi diventata Onlus nel 2004 e lo scorso anno Odv con la riforma delle organizzazioni di volontariato, ce l’ha. Nella sede al paese vecchio si lavora anche il sabato, la domenica. Non ci sono festivi che tengano. I bisogni sono tanti, e vanno dalle necessità alimentari ai farmaci, che gli anziani, i malati, gli invalidi soli non possono procurarsi da soli. Come funziona? Lo spiega Gianni Ciccarone in questa intervista, nella quale fa chiarezza sui compiti, sui rapporti con l’Amministrazione, sull’impegno all’interno del Coc (Centro Operativo Comunale).