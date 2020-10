Si sono concluse attorno alla mezzanotte le operazioni di spegnimento del rogo che la scorsa notte ha interessato una parte dei locali dello stabile che ospita la sede dell’impresa Europea 92. La notizia ha destato un certo clamore dal momento che parliamo di un’azienda molto nota in regione e non solo, specializzata nella realizzazione di opere stradali e ferroviarie, di proprietà della famiglia Ricci.

L’allarme è scattato verso le 20.30, quando sul posto sono giunte prontamente tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia oltre ai carabinieri, allertati da una persona che si era accorta di quanto stesse succedendo.

L’incendio, che si è propagato velocemente al secondo piano dell’immobile di Roccaravindola (provincia di Isernia), ha devastato gli uffici, distrutto arredi e soprattutto importanti documenti. Dopo aver spento le fiamme, i locali sono stati bonificati e sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la causa del rogo che in un primo momento sembrava doloso. Ipotesi che non è stata confermata: sembra che gli investigatori non abbiano trovato segni che possano far pensare a qualcuno che si sia introdotto nei locali per appiccare il fuoco.

La causa più probabile sembra quella accidentale: forse a scatenare l’incendio, che ha suscitato una certa apprensione in paese, è stato un cortocircuito probabilmente riconducibile al surriscaldamento di uno dei computer presenti nei locali.