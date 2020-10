In Molise i contagi sono cresciuti – come d’altronde sta succedendo in tutt’Italia nonché in Europa – di 49 unità solo negli ultimi tre giorni e il consigliere regionale dem Vittorino Facciolla torna a proporre delle idee per prepararsi a fronteggiare la nuova impennata. Lo fa con 5 idee da attuare con “massima rapidità”.

Per il segretario del Pd molisano bisogna in primis “attivare urgentemente la modalità di tamponi rapidi in tutti i laboratori pubblici e privati”. Solo ieri Facciolla aveva fatto notare – richiamandosi ad un reportage apparso su Primonumero ieri mattina – che “a Campobasso i tamponi vengono eseguiti su adulti e bambini che vengono fatti attendere insieme in un’area all’aperto, sia che abbiano i sintomi sia che semplicemente siano stati a contatto con persone positive al virus” proponendo al contempo l’istituzione di punti drive-in, per l’effettuazione del maggior numero di tamponi, nelle principali città molisane.

Il segretario – che da giorni ripete come il Molise non sia affatto pronto al nuovo boom di casi – di “prevedere e predisporre posti aggiuntivi nei reparti di Rianimazione utilizzando anche quelli delle strutture private come Cattolica/Neuromed” e, ancora, di “istituire aree Covid ben distinte e definite in tutti gli ospedali pubblici e privati”. Vista poi la penuria di anestesisti e rianimatori, Facciolla auspica che si richiamino in servizio quei professionisti in pensione già disponibili nonché gli specializzandi al terzo anno.

Poi c’è il capitolo dell’assistenza territoriale. L’ultima delle 5 proposte-idee è quella di “attivare i medici di base per coordinare l’assistenza sul territorio domiciliare anche reclutando infermieri di comunità e le cosiddette USCA per fare i tamponi a domicilio”.

Dunque la conclusione del consigliere del Pd: “Prepariamoci ora a fronteggiare una situazione che potrebbe precipitare nei prossimi giorni. Attiviamoci subito come Regione e come Asrem e non perdiamo ancora una volta l’occasione per dimostrare che piccoli non vuol dire ultimi e per dimostrare che le istituzioni hanno a cuore i loro cittadini”.

Dello stesso avviso la consigliera Pd Micaela Fanelli che ha rivolto un appello scrivendo al Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, al presidente della Regione Toma e al dg Asrem Oreste Florenzano: “Sulla scorta delle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e dei positivi risultati ottenuti dalle procedure già attivate in altre regioni d’Italia, è quanto mai indispensabile, anche in Molise, aumentare il numero dei tamponi quotidianamente processati e, di conseguenza, le postazioni di prelievo e i laboratori autorizzati al processo dei tamponi. Per questo, vi chiedo di valutare la possibilità di istituire su tutto il territorio regionale i cosiddetti “drive in Covid”, attivando al contempo i medici di base per effettuare i test orofaringei e coordinare l’assistenza sul territorio domiciliare, anche reclutando infermieri di comunità e le cosiddette USCA per eseguire i tamponi a domicilio.

Anche alcuni dei vecchi distretti sanitari, quelli più funzionali al territorio, potrebbero essere utilmente usati come punti prelievo. Come già avvenuto nel Lazio, potrebbe inoltre rivelarsi utile emanare un avviso per l’acquisizione di disponibilità da parte di medici di medicina generale (Assistenza Primaria) e Pediatri di libera scelta, per effettuare test diagnostici rapidi nell’ambito della valutazione degli assistiti, da intendersi quale parte integrata e integrante della visita di medicina generale o nella visita pediatrica. Parimenti, deve essere presa in seria considerazione la necessità di incrementare il numero dei laboratori, anche privati, deputati a processare, in un arco temporale quotidiano, i tamponi raccolti sul territorio, così come già avviene in molte regioni d’Italia.

Infine occorre salvaguardare l’attività ospedaliera ordinaria, individuando ulteriori posti di rianimazione aggiuntivi, anche attraverso convenzioni con i centri privati che dispongono di tali reparti, valutando la possibilità, se la situazione sanitaria dovesse aggravarsi, di richiamare in servizio, su base volontaria, anestesisti e rianimatori in pensione e specializzandi dal terzo anno”.