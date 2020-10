Prima sanzione per abbandono di rifiuti a San Giacomo degli Schiavoni, dove le fototrappole installate qualche tempo fa in luoghi strategici, sia nelle campagne che in aree tratturali e nei pressi del bosco che spesso diventa ricettacolo di spazzatura di ogni tipo, hanno sortito i primi effetti. I Carabinieri del Nucleo forestale hanno infatti identificato un cittadino responsabile di aver abbandonato rifiuti in una zona naturalmente vietata, contribuendo alle discariche abusive che purtroppo costellano il territorio bassomolisano, più volte documentate anche dal dal nostro giornale.

Dunque l’amministrazione comunale di San Giacomo degli Schiavoni, guidata dal sindaco Costanzo Della Porta, esprime soddisfazione per questo primo risultato, auspicando che possa fungere da deterrente per un fenomeno che ormai da tempo è diventato una piaga per l’ambiente e per la compromissione di aree perfino protette. Che diventano un immondezzaio a cielo aperto dove si scaricano non solo rifiuti quotidiani ma anche speciali, a cominciare dai laterizi e dagli scarti dell’edilizia per finire ai frigoriferi, ai televisori, ai vecchi elettrodomestici e a poltrone e materassi inutilizzabili.

Pur avendo a disposizione ecocentri comunali e un servizio di raccolta porta a porta degli ingombranti, sono ancora troppi i cittadini che in barba a qualsiasi norma privilegiano questo tipo di smaltimento del tutto illegale. Le fototrappole a infrarossi, capaci di registrare anche durante le ore notturne quello che avviene nei paraggi, si sono rivelate uno strumento importante anche in altri comuni, a cominciare da Guglionesi dove pure sono state elevate diverse sanzioni per abbandono di rifiuti. L’importo delle multe è di circa 600 euro.

“Combattere l’abbandono indiscriminato di rifiuti – il commento del sindaco di San Giacomo degli Schiavoni in un post pubblicato su Facebook – è davvero impresa difficile. Constatare, però, che le fototrappole posizionate nelle nostre campagne ci abbiano consentito di ‘beccare’ e sanzionare, anche con la rimozione dei rifiuti, che si è reso autore di una condotta così meschina non ha prezzo. Un grazie sentito ai Carabinieri Forestali di Termoli per il risultato raggiunto”.