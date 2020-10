Fissati i funerali della giovane Silvia, a Isernia sarà lutto cittadino

Si terranno domani, lunedì 12 ottobre, i funerali di Silvia Pizzanelli, la studentessa della scuola media ‘Andrea D’Isernia’ che, a seguito di una aritmia, è spirata all’ospedale Veneziale del capoluogo pentro.

Come preannunciato dal sindaco Giacomo D’Apollonio, a Isernia sarà lutto cittadino. “Il Sindaco di Isernia, ritenendo di interpretare i sentimenti dell’intera collettività di Isernia profondamente colpita e addolorata per la prematura scomparsa della giovanissima concittadina Silvia Pizzanelli, studentessa della scuola media ‘Andrea d’Isernia’, avvenuta a seguito di un malore improvviso verificatosi durante le ore scolastiche suscitando immensa commozione e dolore soprattutto tra i coetanei e i compagni di scuola”.

Il lutto cittadino, con apposita ordinanza, è stato proclamato per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali, lunedì 12 ottobre, nella chiesa del “Sacro Cuore”, con inizio alle ore 15:30, fino alla conclusione della cerimonia funebre.

Negli edifici pubblici comunali sarà esposta la bandiera a mezz’asta e nell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco – frequentato dalla 12enne studentessa scomparsa – sarà sospesa lunedì l’attività didattica.

Il sindaco invita, in segno di lutto, i titolari delle attività commerciali ad abbassare le saracinesche o sospendere l’attività in occasione delle esequie. Inoltre il primo cittadino ha chiesto ai dirigenti scolastici delle scuole cittadine di far osservare, durante l’orario di lezione, un minuto di raccoglimento.

Visto il periodo emergenziale legato all’epidemia, non potevano mancare le disposizioni per evitare assembramenti. “Ai fini della massima prevenzione alla diffusione del Covid-19 di adottare le seguenti misure: durante la fase di espressione di cordoglio presso la casa funeraria, indossare i dispositivi di protezione individuale, evitare ogni forma di assembramento sia all’esterno che all’interno della struttura, di accedere negli ambienti della casa funeraria in piccoli gruppi ed osservando la distanza di sicurezza interpersonale; durante il rito funebre, presso la chiesa verranno indossati i dispositivi di protezione individuale, saranno tassativamente osservate le disposizioni relative alla capienza massima consentita dalle vigenti normative anticovid, occupando soltanto i posti appositamente contrassegnati, saranno altresì limitate al massimo le rappresentanze scolastiche, contenendole a 2/3 unità; eventuali ulteriori manifestazioni di solidarietà potranno aver luogo all’esterno della chiesa rispettando, in ogni caso, il divieto di assembramento e il mantenimento delle distanze interpersonali”.

Domani Isernia e Macchiagodena (paese di origine della famiglia di Silvia) daranno l’ultimo saluto alla giovane la cui morte ha sconvolto tutti.