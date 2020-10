Cassa integrazione causa Covid già pronta in caso di nuove chiusure. La direzione della Fca di Termoli ha comunicato ai suoi dipendenti il prolungamento della cassa integrazione prevista per l’emergenza covid-19. Infatti il Governo ha concesso ulteriori 9 settimane di Cig, dal 12 ottobre prossimo e fino al 13 dicembre. La misura interesserà circa 1670 operai che lavorano alla produzione dei motori ma verrà utilizzata solo in caso di nuova serrata.

Se invece rimarrà tutto come adesso, il numero degli operai in Cig sarà di circa 200, dato che a Rivolta del Re si sta lavorando quasi a pieno regime.

Prevista anche una rotazione tra i dipendenti per fare in modo che non siano sempre gli stessi operati a lavorare meno ore con conseguente riduzione della busta paga.

Intanto proseguono i lavori di ristrutturazione della linea produttiva allo stabilimento Fca di Termoli in vista della produzione dei nuovi motori ibridi.