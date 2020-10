È ufficiale la nuova Giunta comunale di Montenero di Bisaccia. La sindaca Simona Contucci ha sciolto le riserve attribuendo le deleghe ai singoli assessori. Entrano nell’esecutivo 4 fra i primi 5 votati, con attenzione massima alla parità di genere.

Ad Andrea Cardinali, oltre alla carica di Vicesindaco, sono state assegnate le deleghe all’Urbanistica, al Demanio e Patrimonio e alle Politiche scolastiche.

Loredana Dragani ha avuto le deleghe al Turismo, alle Attività produttive, alle Politiche comunitarie, alla Viabilità e ai Trasporti.

Tania Travaglini sarà invece assessora alle Politiche sociali, all’Agricoltura, alle Politiche giovanili e alle Pari Opportunità.

Infine a Claudio Spinozzi sono state assegnate le deleghe al Bilancio, alla Programmazione e al Personale.

Simona Contucci ha riservato per sé stessa le deleghe ai Lavori Pubblici, allo Sport, e alla Protezione Civile, ma ha inoltre deciso di dare delle deleghe ai consiglieri comunali.

“Nella serata di ieri abbiamo definito la squadra di Governo del nostro paese – ha dichiarato la sindaca Simona Contucci – che è stata composta sia sulla base del consenso elettorale che tenendo conto delle predisposizioni, delle qualità, della professionalità e delle competenze di ogni singolo eletto.

Ho impiegato qualche giorno in più per comunicare la nuova Giunta perché ero fermamente intenzionata a coinvolgere tutti i consiglieri comunali di maggioranza nell’amministrazione attiva del nostro territorio; ed è per questo motivo che sono felice di aver assegnato le deleghe alla Manutenzione e al Verde Pubblico al consigliere Antonio Potalivo, all’Ambiente e agli Affari legali alla consigliera Fiorenza Del Borrello, alla Cultura, agli Eventi e all’Associazionismo alla consigliera Cabiria Calgione. Nel prossimo Consiglio comunale indicheremo la nostra rappresentante presso l’Unione dei Comuni.

Sento forte l’esigenza di esprimere in questa sede un sentimento di grande riconoscenza nei confronti dei candidati non eletti della nostra lista: ringrazio quindi di cuore Susanna Del Gesso, Franco Mancinelli, Daniele D’Ascenzo e Francesco Borgia per il loro prezioso supporto.

Esprimo infine la mia soddisfazione per questi primi giorni di mandato amministrativo e per la grande disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati da tutte le elette e tutti gli eletti.

Adesso è arrivato per noi il momento di prenderci cura a pieno regime di Montenero e dei monteneresi”.