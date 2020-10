Estetica, make-up, acconciatura: iniziativa Lilt per sentirsi belle anche quando si lotta contro un tumore

Per il Mese della prevenzione dal tumore al seno la Lilt di Campobasso, con il patrocinio della Asrem, propone diverse iniziative.

Tra queste ci sono dei laboratori di make-up gratuiti, dei corsi in cui si insegna alle donne che stanno affrontando un trattamento oncologico come prendersi cura di sé. Estetica, make-up, acconciatura: piccoli “trucchi” per sentirsi belle anche quando si è impegnate in una battaglia contro il cancro. L’ngresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione.

Gli appuntamenti sono i seguenti: lunedì 19 ottobre da

lle 9 alle 13, lunedì 26 ottobre dalle 9 alle 13, domenica 8 novembre dalle 9 alle 13. Si svolgeranno presso la sede della Lilt in via del Molinello, 1 (ex dispensario antitubercolare). Sarà possibile effettuare la prenotazione online sul sito www.legatumoricb.it. In caso di difficoltà si può contattare la segreteria al numero 0875714008 (giorni feriali escluso il sabato dalle 10 alle 12.