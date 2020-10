Email e sms marketing: perché sono entrambi irrinunciabili e a chi affidarsi

Su cos’è meglio puntare per la tua azienda: sms marketing o e-mail marketing? Entrambi questi sistemi, come vedremo a breve, hanno i loro pro ed i loro contro e per certi versi le due strategie si può dire che si completino l’un l’altra. Per ottenere il meglio, quindi, dalle tue campagne pubblicitarie è opportuno intervenire se possibile su entrambi i fronti affidando questo genere di attività di marketing a professionisti del settore.

Poter contare su un partner affidabile è elemento imprescindibile per colpire il target nel modo giusto e per evitare di investire denaro inutilmente. Un’azienda di questo tipo potrà intervenire sia nella gestione pubblicitaria, ottimizzandola, sia nel content marketing e in tutti gli elementi che contribuiscono ad una perfetta strategia che sia in grado di portare risultati reali e tangibili.

Il miglior partner che potresti scegliere: 4Dem

4Dem, una delle piattaforme più famose per l’email e l’sms marketing, è di sicuro oggi una delle prime scelte delle aziende che decidono di utilizzare questo tipo di strategie per promuovere i propri prodotti. Il brand 4Dem di Advision Srl, azienda con a capo il CEO Paolo Errico, è conosciuto oggi in tutto il mondo per il servizio per sviluppatori ed aziende di alto livello, capace di integrare l’efficiente sistema per la creazione di newsletter alla creatività per l’email marketing.

Con i sistemi di 4Dem, che si può conoscere meglio qui: https://www.4dem.it/, le aziende clienti possono assicurarsi autonomia, risparmio di tempo e qualità: la filosofia da perseguire è infatti quella di mandare meno email “a tappeto” prediligendo piuttosto l’invio di email intelligenti. Con l’editor Drag & Drop di 4Dem, Drago(r), la punta di diamante dell’azienda torinese è possibile mettere a disposizione della clientela oltre 300 funzionalità, pur rimanendo un prodotto facile da utilizzare, anche da coloro che non conoscono alcun codice di programmazione, e personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Sms ed email marketing: perché sono strategie irrinunciabili per il tuo business

Con l’email e l’sms marketing è possibile lanciare un messaggio ai propri clienti e contatti utilizzando strumenti oggi fra i più versatili. Con le email si possono inserire immagini, testi, link e altri elementi multimediali, ma anche gli sms oggi c’è da dire danno diverse possibilità, benché ovviamente più limitate. In tutti i casi personalizzando con facilità il messaggio sarà possibile da far sentire la persona speciale. Con l’email marketing si avrà anche la possibilità di misurare facilmente il ROI e il risultato delle campagne, mentre sarà più difficile con gli sms, anche se questi hanno più ritorno.

Con la possibilità di usufruire delle funzionalità di sms e email marketing di 4Dem si potrà intervenire in maniera più serrata, immediata con gli sms o in modo più discreto ed esteso con le email, adottando quindi strategie ad hoc in base ai casi. L’automatizzazione di determinati passaggi c’è in entrambi i casi in modo da richiedere sempre meno fatica, cosicché sarà possibile fare le cose senza perdere tempo prezioso e rischiare di cadere in errore.