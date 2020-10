Ecco a voi il Campobasso, l’Atalanta della D: 1° da solo, miglior attacco e gioco frizzante

Il campionato ha appena visto le prime luci del giorno, siamo ancora all’aurora, neanche all’alba. Ma qualcosa è già possibile scorgere all’orizzonte. Serie D, girone F: comanda il Campobasso. Da solo, senza rivali a braccetto. Due partite, sei punti, il massimo. Di più non si poteva fare. Di meno certamente sì, e la falsa partenza dell’anno scorso in tal senso ha insegnato tanto per non ricadere negli stessi errori.

C’è di più. La squadra di Cudini sta dimostrando di essere una macchina da gol. Sette quelli già insaccati, tre all’Aprilia, quattro all’Agnone per una media provvisoria di 3,5 ogni novanta minuti. Ad accrescere i meriti dei rossoblù uno zero che fa molto piacere: quello delle reti incassate, la porta di Raccichini è rimasta inviolata e addirittura il portiere non ha ricevuto tiri pericolosi dalle sue parti.

Per parlare seriamente di questo Lupo, bisogna però per forza risalire a quello di inizio 2020, in rimonta verso la vetta della classifica e con una fisionomia che domenica dopo domenica stava prendendo vigore. Solo così si capiranno i progressi compiuti, l’identità di squadra raggiunta, visto che l’organico per buona parte è stato confermato. E questa sarà una delle armi migliori nel prosieguo della stagione.

Il 4-3-3 del tecnico di Sant’Elpidio a Mare ha rapito ormai anche i più scettici. Il gioco è piacevole, la manovra avvolgente e il pressing altissimo. Il tutto, in un mix che a tratti soffoca gli avversari inducendoli all’errore. È successo tutto questo nei primi 180 minuti del torneo. Vittorio Esposito si è inserito a meraviglia in un puzzle costruito e assemblato con pazienza, pezzo per pezzo. Le sue giocate sono per palati fini e finalmente se le possono godere i tifosi del Campobasso. Lo stesso under Vitali sta stupendo per il modo in cui si è fatto trovare pronto, a soli 18 anni. Per lui già un gol e un assist. Stesse cifre del talento di San Martino.

Qualcuno ha paragonato questo Lupo all’Atalanta di Gasperini. Beh, con le dovute proporzioni e le assonanze che inevitabilmente si ritrovano tra squadre votate all’attacco e vogliose di dominare l’avversario, qualcosa di vero c’è. Anche perché le soluzioni offensive, rispetto all’anno scorso, si sono moltiplicate e sembrano tutte interessanti e pericolose per le rivali. Che nel frattempo qualche punticino l’hanno già perso per strada. Ma è presto, fin troppo presto.

Come i saggi, Cudini avverte: “Guardiamo partita per partita, domenica andiamo a Castelfidardo, campo difficile dove troveremo una squadra che lotterà per salvarsi. Dunque dovremo essere concentrati al massimo”. Giusto, e se così sarà è dura soprattutto per i marchigiani… FdS

Foto Maurizio Silla