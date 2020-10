Deve scontare poco meno di due anni di carcere il 33enne termolese arrestato dai carabinieri di Termoli questa mattina. Si tratta di vicende pregresse per le quali il giovane è stato condannato in via definitiva e l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione. Per lui l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni.

La sentenza venne emessa il 21 novembre 2019 dal Tribunale Ordinario di Larino per due diverse vicende risalenti al 10 ottobre 2014 e al 12 dicembre 2017 e accertate dai Carabinieri della Compagnia di Termoli. Nel primo episodio il 33enne era stato arrestato insieme a un’altra persona dagli uomini del Nucleo operativo radiomobile, Sezione Operativa della Compagnia di Termoli.

In totale nei due episodi, il giovane era stato trovato complessivamente in possesso, tra le altre cose, di 903 grammi di marijuana, 306 di hashish, 93 di cocaina, 6 cartucce da caccia calibro 16, altre 6 cartucce da pistola calibro 7,65, 7 pugnali 13.740 euro in contanti, probabilmente frutto dello spaccio di droga. Da qui la condanna seguita alle indagini dell’Arma e confermate al processo.

Dopo la notifica del provvedimento, il 33enne è stato rinchiuso nel carcere di Vasto per espiare la pena di un anno, 11 mesi e 26 giorni di reclusione.