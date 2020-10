Le previsioni in Molise

GIOVEDI’ 8 La perturbazione che nella giornata di ieri si è abbattuta sul centro sud ha le ore contate: gli ultimi rovesci sono previsti per questa mattina sulla costa e solo in parte in basso Molise dove nelle ultime 24 ore sono crollate anche le temperature. Grossi nuvoloni minacciosi anche su tutto il Molise centrale nelle prime ore della giornata. Freddo, pioggia e vento, comunque, stanno per lasciare il posto ad ampie schiarite che già nel pomeriggio si estenderanno a tutta la regione.

VENERDI’ 9 Clima più gradevole oggi e una nuvolosità a tratti che si alternerà ad ampie schiarite di sole su tutta la regione. L’aumento della pressione atmosferica riporterà su le temperature con valori più tipici di un mite autunno d’ottobre. Le nuvole alte non dovrebbero disturbare troppo questa vigili a di fine settimana che sarà gradevole e con nubi poco significative in una contesto di cielo per lo più sereno.