LUNEDI’ 26 Annuvolamenti consistenti sul Molise occidentale e piogge deboli su Isernia e provincia saranno l’unica nota stonata di una giornata piena di sole e con temperature sopra la media stagionale. La fase di maltempo attesa al nord non riuscirà a scalfire l’atmosfera che resterà gradevole anche in questo inizio di settimana. La regione risulterà divisa a metà tra incertezza meteorologica nell’Isernino (al mattino ma anche durante la notte) e ampi spazi soleggiati nelle aree più interne, nel capoluogo e verso la costa adriatica dove nelle ore centrali si toccheranno i 24 gradi.

MARTEDI’ 27 Nuvole e rovesci sparsi in questo ultimo martedì di ottobre ci attendono. Durante la giornata ci saranno diversi temporali in entrambe le province: una fase di maltempo più incisiva attende il basso Molise e il litorale adriatico molisano durante la notte. Anche le temperature sono destinate a cambiare con un calo termico di alcuni gradi sia nel valori minimi che in quelli massimi. Insomma, una fase piuttosto turbolenta è in corso ma dovrebbe avere le ore contate: dietro l’angolo c’è già un campo di alta pressione pronto a rimontare e portare tempo bello e anche in salita la colonnina di mercurio.

MERCOLEDI’ 28 La ventilazione che soffia sul meridione porterà via gli addensamenti anche compatti di 24 ore fa riportando cieli limpidi e tersi. Il mattino sarà ancora piuttosto incerto poi avremo una giornata molto più stabile anche se un po’ fredda. Serena la notte.