Agricoltura in rosa

“Donne in campo”, bonus a sostegno delle imprenditrici agricole. Mutui a tasso zero

Si tratta di mutui agevolati concessi da Ismea in attuazione degli strumenti di rilancio delle attività in emergenza Covid. Misura che riguarda anche le coltivatrici dirette e le società al femminile. L'assessorato regionale all'Agricoltura sottolinea: "Ottima opportunità per innovare e far crescere il settore in Molise"