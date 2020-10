L’Archivio di Stato di Campobasso, in occasione della manifestazione nazionale ‘Domenica di carta 2020’, effettua una apertura straordinaria domenica 11 ottobre dalle ore 9 alle ore 13. L’istituto propone la mostra documentaria ‘Epidemie in Molise durante l’800: vaiolo, febbre tifoidee e colera… uno spunto per la ricerca’.

Viene presentata al pubblico una selezione di documenti provenienti dai fondi ‘Intendenza di Molise, Prefettura, Miscellanea Opere Pie’, dai quali si evincono aspetti peculiari della situazione socio-sanitaria del territorio molisano, provvedimenti delle autorità sanitarie indirizzati a tutelare la salute pubblica, indicazioni relative alle campagne di vaccinazione, dati statistici sulla diffusione delle malattie.

Il quadro che emerge, pur nelle differenze cronologiche, appare non molto difforme da alcune situazioni emergenziali contemporanee. L’accesso alla mostra è libero nel rispetto delle norme di sicurezza determinate dall’emergenza sanitaria in corso. Per informazioni si può consultare il sito web dell’archivio di stato (archiviodistatocampobasso.beniculturali.it) o si può contattare l’istituto al numero di telefono 0874-90349 oppure all’indirizzo email as-cb@beniculturali.it.