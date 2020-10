Non sarebbe potuta ripartire per far ritorno a Roma: un gattino era rimasto incastrato nella sua auto. Piccola disavventura a Isernia per la nota conduttrice Licia Colò, in Molise per registrare alcune puntate del programma tv che andrà in onda il prossimo anno. Questa mattina – 18 ottobre – è stata costretta a chiedere l’aiuto degli uomini del 115 del Comando provinciale pentro.

Anche per i pompieri sembrava un intervento come tanti che avvengono durante i primi freddi ma quando sono giunti sul posto si sono resi conto che al telefono non c’era una persona ‘comune’. Ad attendere i vigili del fuoco di Isernia c’era una troupe ai e la conduttrice Licia Colò. E probabilmente anche loro sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto chi c’era dall’altra parte del telefono.