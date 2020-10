Digitalizzazione: un passo fondamentale per il futuro dell’Italia

Quello della digitalizzazione è un passo fondamentale per l’Italia, per il presente e per il futuro. Un percorso lungo e tortuoso, ma indispensabile per guardare al futuro con spiccato ottimismo. Per molti si tratta di una rivoluzione fondamentale che porta dall’analogico al digitale.

Non a caso per gli esperti la digitalizzazione è una sorta di traduzione tra due sistemi diversi per trasmettere e registrare informazioni. In questo processo si parte da un segnale analogico, ossia composto da una grandezza che può cambiare nel tempo e assumere un numero infinito di valori diversi, come per esempio un’onda, e che segue fedelmente i cambiamenti del fenomeno che rappresenta. Il segnale analogico è invece trasformato in una sequenza di valori distinti, ognuno dei quali espresso da un numero.

La parola digitale non ha nulla a che fare con il dito, ma viene dall’inglese digit che significa “cifra”. I numeri sono spesso espressi in codice binario, ossia come una sequenza di 1 e 0, che è il linguaggio utilizzato dai computer e dai riproduttori digitali come i compact disc ed i DVD (sigla dell’inglese digital versatile disc, “disco digitale versatile”) per le immagini.

La digitalizzazione aziendale

In Italia si parla sempre più di sviluppo industriale e di nuovi concetti lavorativi. Concetti che non possono essere applicati senza la digitalizzazione delle imprese. La digitalizzazione aziendale è una delle tante sfide imposte dall’attuale periodo storico. Nonostante la tecnologia sia diventata parte integrante della nostra esistenza, molte aziende faticano a inserirla nei propri processi in modo sicuro e costante.

Questo succede soprattutto nelle imprese vecchio stampo che, oltre ad acquisire figure professionali e strumenti adatti, devono operare un profondo cambio di mentalità. D’altronde, digitalizzare non significa esclusivamente inviare un’e-mail al posto di una lettera commerciale. Vuol dire adattare tutti i processi aziendali alle esigenze imposte dall’era digitale, dove velocità d’esecuzione ed efficienza rivestono ruoli cruciali.

Si tratta di un fattore molto importante soprattutto per le piccole e medie aziende che devono muoversi in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da cambiamenti continui. I consumatori pretendono risultati ottimi in tempi brevissimi e se un’azienda non è in grado di offrire tutto questo, fatica a rimanere a galla. Fortunatamente negli ultimi anni molti imprenditori italiani hanno compreso l’importanza della digitalizzazione. Ciò si deve anche alle agevolazioni statali pensate per chi vuole operare la cosiddetta digital transformation.

Sapere cos’è la digitalizzazione, conoscerne i vantaggi e le agevolazioni a disposizione delle aziende è il primo passo per operare un cambiamento efficace.

Per digitalizzare la propria impresa ci vuole un cambio di mentalità e di organizzazione aziendale soprattutto da parte delle imprese con molti anni di attività sulle spalle. Far capire al management che per restare competitivi in un mondo globalizzato le strategie dei primi anni 2000 non sono più efficienti è la parte più difficile. Molto vedono il processo di digitalizzazione come una spesa superflua e non come un investimento ad alto rendimento. L’obiettivo è sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia in modo da aumentare le performance.

A tal fine, occorre rivedere completamente strategia e processi produttivi. Il primo passo è operare una riorganizzazione, introducendo o formando professionisti con competenze digitali.

La digitalizzazione nella PA

La digitalizzazione è un processo importante non solo per le aziende, ma anche per i privati che possono godere così di tecnologie più efficienti per le proprie attività quotidiane, come lo smart working, i casino online oppure lo shopping online, e soprattutto per la pubblica amministrazione. Secondo quanto emerso dai dati Eurostat per il 2019 sulla Digital Economy and Society in Europa, la situazione della Pubblica Amministrazione italiana è tutt’altro che rosea.

Alla Pubblica Amministrazione, infatti, servirebbero competenze tecnologiche, organizzative e manageriali per poter gestire tale trasformazione, ma nel 2018 solo 6 dipendenti pubblici su 10 hanno ricevuto una formazione professionale adeguata. Per ora la strada imboccata dalla Pubblica Amministrazione è sbilanciata sul perfezionamento di conoscenze teoriche e procedurali, mentre servirebbe una formazione più spendibile operativamente, per consentire ai cittadini e alle aziende di beneficiare di servizi più veloci, semplici ed efficienti.

Passando, invece, a parlare di figure professionali da inserire nella forza lavoro è interessante analizzare il Social Media Manager Pubblico.

Molti enti pubblici stanno, infatti, iniziando ad essere presenti sui social e ad usare gli stessi come strumento di comunicazione con il pubblico. Per questo è necessario che venga riconosciuta una figura professionale specifica per la gestione di tali canali: il Social Media Manager Pubblico, appunto.

Così facendo, infatti, si potrebbe costruire una comunicazione strategicamente più coerente, con obiettivi chiari e funzionali e contenuti davvero rilevanti per i cittadini.