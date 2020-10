E’ di 11 nuovi contagi il computo totale che emerge dal bollettino regionale riguardante l’epidemia da coronavirus per la giornata di giovedì 8 ottobre. Ben 11 positivi che vanno a fare da contraltare ai 2 nuovi guariti. Ma ci sono anche 2 ulteriori ricoveri nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli.

Si tratta di un paziente di Termoli e di uno di Isernia. In quest’ultimo caso è l’83enne con polmonite provocata dalla malattia del Covid-19 e trasferito nelle scorse ore in ospedale.

Per quanto concerne i nuovi contagi, da notare che ben 8 su 11 sono localizzati in provincia di Isernia. Sono stati individuati 2 a Sesto Campano (cluster noto), 1 a Venafro (cluster noto), 1 a Poggio Sannita, 1 a Castelpetroso e 3 a Isernia. Nel capoluogo pentro 1 positivo è emerso dopo tampone chiesto dal medico di base, 1 da test rapido pre ricovero e infine un altro del quale non si conosce l’origine del contagio.

In provincia di Campobasso è noto solo il focolaio del contagiato di Bojano, mentre si indaga per capire da dove emergono i contagi a Campobasso (1) e Colle d’Anchise (1).

Solo 2 purtroppo i guariti odierni, entrambi di Campobasso.

IL BOLLETTINO ASREM DELL’ 8 OTTOBRE

– 156 i casi attualmente positivi (118 nella provincia di Campobasso, 37 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 701 sono i tamponi positivi (566 nella provincia di Campobasso, 113 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 45640 i tamponi eseguiti di cui 43404 negativi. 1530 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 8 ricoverati: 8 in Malattie Infettive (5 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 148 i pazienti in isolamento domiciliare (127) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (4) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (17)

– 520 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (430 della provincia di Campobasso, 71 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 25 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 236 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 30 – CAMPOMARINO 11 – TERMOLI 9 – TORO 9 – VENAFRO 9 – LARINO 8 – ISERNIA 7 – PORTOCANNONE 5 – FERRAZZANO 5 – BOJANO 5 – COLLE D’ANCHISE 5 – SAN MARTINO IN PENSILIS 4 – SANT’AGAPITO 4 – BOJANO 3 – GAMBATESA 3 – SESTO CAMPANO 3 – GUGLIONESI 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – SESSANO DEL MOLISE 2 – DURONIA 2 – AGNONE 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1– CAMPODIPIETRA 1 –VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 –RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTAQUILA 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – FORNELLI 1 – PESCHE 1 – CASTELPETROSO 1 – POGGIO SANNITA 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono riscontrati 4458 nuovi casi (ieri 3678). I soggetti attualmente positivi nel nostro Paese sono quasi 66mila. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore hanno raggiunto il numero record di 128.098 (+2442 rispetto a ieri quando erano stati 125.314). I morti delle ultime 24 ore sono 22 (ieri 31). Aumentano di 143 unità i ricoveri (ieri +157), di cui +21 in Terapia Intensiva. Le regioni più colpite Campania, Lombardia e Veneto.