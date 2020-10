Oreste Florenzano, direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, sarà quello che tecnicamente è definito “soggetto attuatore”, ossia colui che si occuperà di realizzare in Molise la rete ospedaliera dedicata alla cura dei malati di covid. La nomina è avvenuta questa mattina – 12 ottobre – su indicazione del commissario straordinario per l’attuazione del coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, Domenico Arcuri, che ha firmato un’apposita ordinanza.

Una designazione in linea con la volontà della Regione Molise, come esplicitato alla fine di settembre anche dal governatore Donato Toma.

I cantieri per realizzare la rete ospedaliera covid, che in Molise avrà nel ‘Cardarelli’ di Campobasso il suo ‘cuore’, in base alla road map già delineata dal commissario Arcuri, apriranno a fine mese. Oggi, inoltre, scadono anche i termini per gli operatori economici intenzionati a rispondere al bando. Il totale dell’importo per i lavori, secondo quanto previsto dal commissario Arcuri, per il Molise è pari a 4 milioni e 512mila euro. Ricordiamo che sono previsti posti letto di Terapia Intensiva nei tre principali ospedali regionali (non solo Campobasso, ma anche Termoli e Isernia) destinati ai pazienti che hanno contratto l’infezione da Sars-Cov-2 e hanno bisogno delle terapie salva-vita.

Finora, per fortuna, nonostante l’alto numero dei contagi registrati anche nella nostra regione, per fortuna il reparto di Rianimazione del Cardarelli è covid free, mentre nove pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive.