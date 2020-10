Al via le domande a Guglionesi per beneficiare della misura straordinaria di sostegno, legata all’emergenza Covid-19, per il pagamento delle utenze e dell’affitto. Il Comune di Guglionesi informa che è disponibile sul sito istituzionale, nell’Albo pretorio, l’avviso pubblico “Emergenza Covid-19: Ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza“.

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 24 del giorno 26 ottobre.

Possono presentare istanza i cittadini residenti nel comune di Guglionesi che si trovino in uno stato di disagio socio-economico, anche se non già a carico ai servizi sociali, che a causa delle eccezionalità dell’emergenza epidemica incontrano difficoltà a far fronte al pagamento delle utenze e del canone di locazione dell’abitazione di residenza. Tra i requisiti, oltre alla residenza a Guglionesi e alla titolarità del contratto di locazione, c’è un criterio reddituale ovvero il reddito familiare non deve superare gli 800 euro mensili.

Qui il link al sito del Comune.