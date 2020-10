La preoccupante escalation di contagi registrata a livello nazionale tocca anche il Molise. Oggi (3 ottobre) su 494 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall’Asrem sono stati accertati 15 nuovi positivi: 10 nella provincia di Campobasso e 5 nella provincia di Isernia.

La situazione più preoccupante a Toro: si ampia il focolaio già rilevato nei giorni scorsi nel paese che si trova a pochi chilometri da Campobasso. Oggi sono state accertate 5 nuove positività. I malati ora salgono a otto.

Sono invece di Campobasso le altre due persone in cui è stata riscontrata l’infezione da nuovo coronavirus: nel capoluogo ci sono 35 malati. Gli ultimi tre casi infine riguardano Campomarino, Gambatesa e Colle d’Anchise.

I 5 positivi della provincia di Isernia invece sono stati rilevati dall’Azienda sanitaria regionale nel capoluogo pentro, a Sessano del Molise, Sant’Agapito, Agnone e Montenero Val Cocchiara.

Il conto delle persone che hanno contratto il Sars-cov-2 in regione sale dunque a 151. L’unica buona notizia della giornata riguarda le condizioni di salute dei positivi: sono asintomaci o pauci sintomatici. Non ci sono infatti nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove il numero dei pazienti che hanno bisogno delle cure dei medici resta fermo a tre. E per fortuna resta vuoto il reparto di Terapia Intensiva.

L’impennata dei nuovi casi di Sars-cov-2 però ha riacceso l’allarme sul fronte della diffusione del virus. In Molise poi bisogna tornare allo scorso 20 settembre per rilevare un numero così alto di contagiati, ossia quando è scoppiato il focolaio all’interno della casa di riposo di Portocannone ‘Villa Adriatica’. Quel giorno è stata accertata la malattia in 28 persone tra operatori e pazienti.

Intanto in Italia si registrano cifre che non si vedevano da mesi. Infatti oggi è stato certificato il più alto numero di contagi da aprile, in piena serrata. Sono 2844 i nuovi casi di positività e 27 i deceduti in tutta la nazione nelle ultime 24 ore con 118.932 tamponi effettuati. Ieri i contagi scoperti erano stati 2.499 su 120.301 tamponi. In crescita anche le vittime, visto che ieri erano state 24.

Crescono anche i ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 63 (ieri +45), e arrivano al totale di 3.205, mentre si registra un +3 sul fronte delle terapie intensive (come ieri) e totale di 297.

Intanto nei prossimi giorni il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte dovrebbe firmare un nuovo Dpcm con misure restrittive che potrebbero prevedere, tra le altre cose, mascherine obbligatorie all’aperto sempre e numero limitato nei locali chiusi. Possibile che vengano impiegate anche unità dell’esercito per aumentare i controlli nelle strade.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 3 OTTOBRE

– 151 i casi attualmente positivi (122 nella provincia di Campobasso, 27 in quella di Isernia e 2 di altre regioni)

– 675 sono i tamponi positivi (552 nella provincia di Campobasso, 101 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 43376 i tamponi eseguiti di cui 41199 negativi. 1497 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 148 i pazienti in isolamento domiciliare (122) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (8) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (18)

– 499 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (412 della provincia di Campobasso, 69 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 25 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 659 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 144 Larino e 187 Venafro)

– 251 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 35 – TERMOLI 12 – CAMPOMARINO 11 – VENAFRO 8 – PORTOCANNONE 8 – LARINO 8 – FERRAZZANO 5 – SAN MARTINO IN P. 5 – BOJANO 4 – SANT’AGAPITO 4 – TORO 8 – GUGLIONESI 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – COLLE D’ANCHISE 3 – ISERNIA 3– SESSANO 2- AGNONE 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – BOJANO 1 – CAMPODIPIETRA 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 – GAMBATESA 2 – RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTAQUILA 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA