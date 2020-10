Tre casi di infezione da nuovo coronavirus sono stati accertati all’interno della struttura di riabilitazione Gea Medica di Isernia: due pazienti e una addetta alle pulizie sono risultati positivi al Sars-Cov-2 nonostante le misure adottate per la prevenzione del contagio. A renderlo noto la direzione in una nota diramata ieri (13 ottobre) agli organi di informazione.

“I pazienti risultati positivi ed i loro contatti stretti – riferiscono dalla Gea Medica – sono stati posizionati in un reparto separato ed isolato, al piano -2, e tutti gli assistiti dell’istituto sono sottoposti a stretto monitoraggio delle condizioni cliniche. Al momento, non presentano segni e/o sintomi indicativi, anche in relazione alle condizioni preesistenti. La dipendente è in isolamento al proprio domicilio e le vanno i nostri auguri di guarigione”.

Al tempo stesso nella struttura “sono iniziate le operazioni di sanificazione profonda delle stanze, dei reparti e degli spazi comuni”. Inoltre, riferiscono dalla Gea Medica, “siamo in attesa delle ulteriori procedure che l’Asrem vorrà adottare. Sono sospese temporaneamente le dimissioni dei ricoveri, fatto salvo le necessità legate ai quadri clinici gravi ed acuzie improcrastinabili non trattabili all’interno della Casa di Cura, a tutela delle famiglie e del territorio. Al personale della casa di cura sono stati forniti ulteriori presidi di protezione e respiratori tipo Ffp2 ed è stato ulteriormente alzato il livello di precauzione, ricordando loro i disposti del dpcm del 12 ottobre in relazione ai comportamenti extra lavorativi. Gli assistiti rimarranno nelle loro stanze al di fuori delle attività strettamente necessarie e continueranno ad indossare le mascherine chirurgiche in ogni spostamento”.