Non ce l’ha fatta Roberto Nardone, il 44enne termolese vittima di un brutto incidente con lo scooter nel pomeriggio di sabato 19 settembre scorso a Vasto. Nelle scorse ore l’uomo è morto all’ospedale di Pescara dove era ricoverato da tre settimane.

Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Per motivi ancora da decifrare e al vaglio della Polizia Municipale, il suo Yamaha T-Max era andato a schiantarsi contro un muro di recinzione di una casa, in località Sant’Antonio Abate in via Cardone, alla periferia di Vasto. Immediatamente soccorso dal 118 Abruzzo, era stato portato al San Pio di Vasto per poi essere trasferito in elicottero a Pescara.

Purtroppo dopo tre settimane di lotta, nelle scorse ore le sue condizioni si sono aggravate e non c’è stato più nulla da fare.

La notizia sta facendo il giro della città lasciando nello sconcerto i familiari e quanti a Termoli conoscevano Roberto.