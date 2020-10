C’è un mare cristallino e piatto come una tavola oggi, giovedì 1 ottobre a Termoli. Siamo al primo giorno dopo il termine della stagione secondo quanto prevede l’ordinanza balneare della Regione Molise e della Capitaneria di porto ma a guardare il mare non si direbbe, tanto che qualcuno ne sta approfittando per un giro con la moto d’acqua.

Ce ne sono due, con tanto di musica, che scorrazzano fra i trabucchi e il blu di un mare da cartolina. Dalla spiaggia c’è un percorso di boe realizzato proprio per farle transitare in sicurezza fra le barriere frangiflutti e prendere il largo. Con le loro evoluzioni, attorno alle 12,30, hanno attirato l’attenzione dei bagnanti e di chi passeggia al Borgo vecchio.

Foto 2 di 2



Intanto la spiaggia si è chiaramente svuotata, anche perché a parte il lido ‘Cala Sveva’ che ha tenuto metà degli ombrelloni, tutti gli altri stabilimenti balneari hanno smantellato da giorni.

Ma qualcuno che approfitta del bel sole di oggi c’è, così come non mancano quelli che fanno un tuffo, un privilegio che a ottobre è per pochi.