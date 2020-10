Compra console per videogiochi ma non la riceve: denunciati due truffatori

E’ la console da tavolo per videogiochi più amata dai ragazzi: un sogno possedere la PlayStation4 (PS4 abbreviato) che coltivava anche una giovane di Sant’Elia a Pianisi la quale aveva trovato un annuncio piuttosto allettante su facebook per acquistare la PS4 a 200 euro. Peccato che la console non sia mai arrivata facendo partire la segnalazione ai carabinieri che dopo l’ennesima indagine sulle truffe online hanno denunciato due persone.

A truffare la ragazza un uomo che, dopo essere stato contattato sul noto social, riusciva a farsi versare sulla carta prepagata ricaricabile intestata a una sua amica la somma pattuita. Dopo il pagamento l’uomo è sparito, non ha inviato la console e non rispondeva più a telefono. Alla malcapitata non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto ai carabinieri di Sant’Elia i quali, a distanza di pochi giorni, sono riusciti a identificare i due soggetti successivamente deferiti alla procura della Repubblica di Larino.

“I militari dell’Arma dei Carabinieri raccomandano, ancora una volta, la massima prudenza negli acquisti on-line invitando le persone a seguire i consigli (di seguito il link) per cercare, in tutti i modi, di non rimanere intrappolati nella rete con l’e-commerce”. Ecco i loro suggerimenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/internet/i-rischi-dell%27e-commerce