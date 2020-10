Colletorto, positivi 4 bambini e 5 adulti: il sindaco chiude le scuole

I 9 positivi di Colletorto sono – come comunicato dal sindaco Cosimo Mele in un video Facebook sulla pagina del Comune – 4 ragazzi e 5 adulti. Tutti gli altri tamponi hanno dato esito negativo ma mancherebbe all’appello uno solo, relativo ad un bambino, di cui ancora non si conosce l’esito. Il sindaco ha informato i suoi concittadini che i positivi si trovano in isolamento.

Le nuove positività sono collegate al bambino contagiato nei giorni scorsi, il che aveva già portato alla sospensione didattica in due classi. Ora invece la decisione presa è quella di chiudere – fino a nuova comunicazione e presumibilmente per due settimane – le scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune. “Stiamo valutando – ha aggiunto – anche la chiusura al pubblico degli uffici comunali”.

Mele ha quindi riferito che due adulti hanno qualche sintomo, per fortuna non grave. “Purtroppo è successo qualcosa che ci ha fatto diventare cluster, ma non c’è da preoccuparsi”.