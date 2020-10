Cinghiali vicini alle case, sulle strade, nei campi coltivati. Ora persino su un campo da calcio, quello di Difesa Grande a Termoli, il cui prato è stato devastato dal passaggio notturno degli ungulati.

È successo nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, sul terreno di gioco di via degli Abeti, un campo realizzato pochi anni fa e perfettamente curato dal Gruppo sportivo Difesa Grande. È il posto dove si allenano tutti i giorni centinaia di bambini e ragazzi della scuola calcio curata da Marcello Corazzini.

Ma quel campo oggi è mal ridotto. L’area di rigore sul lato più vicino al parcheggio è distrutta in più punti dai cinghiali che evidentemente hanno scavato, non si capisce bene in cerca di che cosa. Intere zolle sono state strappate dal terreno, buchi enormi che stamattina il presidente Nunzio Cucoro, il tecnico Marcello Corazzini e alcuni fedeli collaboratori della società hanno tentato di rimettere in sesto alla buona.

“I danni sono enormi – commenta con amarezza il presidente -. Non sappiamo come faremo a portare avanti l’attività. Quest’area è inutilizzabile”. La società si interroga sui possibili risarcimenti dovuti ai danni provocati da questi animali, ma sembra difficile ottenerli. “Da dove sono entrati? Non si capisce”.

È certo però che tutta l’area circostante sia infestata dalla presenza di diversi gruppi di cinghiali, con incidenti frequenti come quello di ieri sera a Guglionesi.

Un altro avvistamento ieri sera in via dei Frassini, poco distante da via degli Abeti dove c’è il campo sportivo. Nei giorni scorsi diverse sono state le segnalazioni da via delle Viole e dintorni, a Colle Macchiuzzo.

Nelle settimane precedenti invece alcuni video amatoriali hanno mostrato dei cinghiali a Rio vivo e nel quartiere di San Pietro. In sostanza la periferia di Termoli è ormai piena di questi animali dannosi per i raccolti e pericolosi per la circolazione stradale. Ma dalle autorità non arrivano provvedimenti di alcun tipo.