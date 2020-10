Cinghiali arrivano in paese, danni e paura. “Sono salva solo perché guidavo piano”

Tanta paura e danni all’auto per oltre 3mila euro, ma per fortuna nessuna conseguenza sul piano della salute. Tuttavia poteva andare decisamente peggio la disavventura che la consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle Giuliana Senese, nonché medico pediatra, ha avuto ieri sera (6 ottobre) rientrando a Guglionesi con la sua autovettura.

È lei stessa ad informare e concittadini su Facebook, pregandoli di fare attenzione perché, racconta, “all’ingresso del paese, una cinquantina di metri oltre il piccolo Santuario, dei grossi ungulati attraversano all’improvviso, mai uno solo ma sempre più di uno”. Ieri sera un cinghiale è stato schivato da Giuliana Senese, mentre il secondo – dice ancora lei – “mi ha mandato fuori strada e non solo”.

Il problema è il ripopolamento della razza che ha innescato una proliferazione di ungulati senza precedenti, che ora scorrazzano liberamente fin dentro i paesi, come accaduto appunto a lei, che ha il mezzo k.o. e rivela di essersi salvata “soltanto perché guido a 30 all’ora“. Se la velocità fosse stata maggiore infatti le conseguenze dell’urto sarebbero state ben più drammatiche.

Sempre su Facebook, molti i commenti che testimoniano disavventure simili, fra i quali quello di un’altra cittadina guglionesana che mostrando la foto del paraurti distrutto racconta che “anche noi, 20 giorni fa, ci siamo imbattuti in grossi cinghiali. Il problema è sempre più impellente ed è diventato ormai da tempo una piaga non solo per gli agricoltori quanto per gli automobilisti, che a parte subire danni ingenti ai veicoli, rischiano la vita.

Anche a Termoli si susseguono gli avvistamenti in questi giorni nella periferia Sud, nei quartieri di Colle Macchiuzzo e Difesa Grande. Dopo via delle Viole, ecco che giunge una nuova segnalazione da via dei Frassini.