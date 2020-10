Caso ‘Mimì del Torto’, la minoranza chiede al Comune di Guglionesi l’accesso agli atti

È stata depositata oggi, 12 ottobre, la richiesta di accesso agli atti da parte della minoranza consiliare del Comune di Guglionesi in relazione alla vicenda della scuola paritaria Mimì del Torto.

A firmare il documento, indirizzato al sindaco del Comune di Guglionesi, i consiglieri Giuseppe D’Urbano, Elisa Carmela D’Astolto, Barbara Morena, Antonio Tomei, Giuliana Senese e Gianfranco Del Peschio.

La vicenda, come si ricorderà, sta ‘scaldando’ il clima politico di Guglionesi ed è stata recentemente dibattuta anche in Consiglio comunale.

L’Istituzione che gestisce la scuola paritaria secondo la maggioranza non avrebbe presentato i bilanci consuntivi e per tale motivo il Comune non ha potuto liquidare le relative somme. Risultato: da un anno il personale è senza stipendio e l’Istituzione – il cui presidente si è dimesso in data 28 settembre – potrebbe essere commissariata.

Così i consiglieri di opposizione: “Ormai da molti mesi si stanno svolgendo attività di controllo circa l’operato finanziario e contabile della Istituzione comunale ‘Mimì del Torto’ nella sua qualità di gestore dell’asilo comunale, della sezione primavera nonché dell’asilo nido”. I 6 consiglieri in premessa affermano che questa attività di controllo “è stata impedita e comunque gravemente ritardata dall’impossibilità di accedere alla documentazione necessaria alla redazione dei bilanci”.

Il 14 ottobre il gestore del sistema informatico del Comune di Guglionesi – la ‘Halley’ – effettuerà l’operazione di ‘travaso’ dei dati relativi alla Istituzione dal PC che li contiene al PC dell’ufficio finanziario del Comune. Quindi i consiglieri chiedono che tali dati vengano forniti anche a loro.

Una situazione “grave” e “urgente”, così i consiglieri. “L’argomento in questione risulta estremamente rilevante circa interessi e diritti della cittadinanza di Guglionesi e in particolare quelli attinenti il personale che vi svolge o vi ha svolto il proprio lavoro e ancor più quelli che riguardano la fascia di popolazione con età da 0 a 6 anni e relative famiglie di appartenenza”.

I consiglieri – sebbene appartenenti a liste tra loro eterogenee – vogliono vederci chiaro e chiedono di essere tempestivamente informati circa le condizioni in cui versa l’Istituzione per intraprendere, se necessario, ogni iniziativa prevista dal nuovo regolamento per il Consiglio comunale di Guglionesi, come ad esempio la richiesta di istituzione di una ‘commissione di indagine riservata’ come previsto – appunto – dal regolamento.

Quindi la richiesta messa nero su bianco di ottenere copia di tutti i file provenienti dal PC dell’Istituzione comunale Mimì del Torto così come saranno scaricati il 14 ottobre dal personale della Halley su Pc presso il Comune.