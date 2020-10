Case popolari, gli inquilini morosi sono 1297. C’è anche un consigliere comunale che non ha mai pagato

942 inquilini non versano l’affitto all’Istituto autonomo case popolari. Di questi 659 sono nuclei familiari che vivono attualmente negli alloggi dello Iacp e che hanno un debito superiore a mille euro. Ci sono poi circa 355 posizioni che presentano un debito fra 500 e mille euro.

Invece 283 sono quelli che in gergo tecnico vengono definiti “cessati”, ossia ex inquilini che hanno lasciato l’abitazione e non hanno saldato il conto. In tutto 1297 persone.

I numeri che gli uffici di Campobasso forniscono a Primonumero spiegano a cosa sono dovuti i problemi finanziari dell’Istituto, posto in liquidazione durante l’ex governo Frattura (che aveva stabilito la nascita dell’Eres, l’ente regionale per l’edilizia sociale, ndr) e che attualmente vanta una trentina di dipendenti. Alcuni sono andati in pensione con ‘quota 100’. In questo periodo poi molti lavorano in smart working.

Nelle casse dell’ente mancano soldi, parecchi soldi: la morosità, che fino a due anni fa era di circa 6 milioni, si aggirava a fine 2019 sui 4,4 milioni di euro. Di questi, oltre 2 milioni è la quota della morosità di coloro che non abitano più nelle case popolari.

Ovviamente l’emergenza sanitaria provocata dal nuovo coronavirus e il blocco delle attività in tutto il Paese ha aggravato la situazione già da ‘profondo rosso’ delle casse: al 30 settembre 2020 la morosità ha raggiunto i 5,3 milioni. In pratica, un ‘surplus’ di mancati affitti incassati di 800mila euro.

Poi ci sono i debiti si sono accumulati nel tempo: attualmente Iacp vanta quasi un milione di euro di crediti inesigibili perchè sono andati prescritti, altri 380mila euro di crediti definiti “inesigibili temporanei”, ossia di dubbia esigibilità certificati.

Per recuperare le somme mancanti causate dal mancato introito degli inquilini morosi lo Iacp – che ribadiamo è un ente pubblico con responsabilità erariali non la Caritas (per far capire che non è un ente caritatevole), ha dovuto avviare delle procedure legali e in particolare ha affidato 152 incarichi legali proprio per recuperare i 2,3 milioni non versati dagli inquilini che hanno lasciato la casa popolare con un ‘arrivederci e grazie’, senza pagare l’affitto.

E gli incarichi ai professionisti privati, definiti “strozzini” dal capogruppo M5S Andrea Greco quando ha sollevato la questione in Consiglio regionale, non è una questione di spreco di risorse pubbliche. C’è una ragione semplice: l’ufficio legale di via Montegrappa ha un solo avvocato dipendente, Mauro Natale, che non potrebbe gestire da solo tutta la gran mole di atti, decreti ingiuntivi, sfratti, udienze e incartamenti. Ecco perchè ad esempio i pignoramenti immobiliari, spiegano dallo Iacp, vengono affidati all’esterno.

Anzi, rivendicano dall’istituto, “abbiamo anche rivisto e ridotto i parametri per i compensi professionali”. Ad esempio, per una causa in Cassazione è stata stabilita una tariffa di 6mila euro al posto di 10mila.

Ma chi sono gli inquilini degli alloggi Iacp che non pagano l’affitto? E’ vero, ci sono persone che non riescono a saldare perchè, ad esempio, hanno perso il lavoro ma che possono usufruire di una sospensione di sei mesi. Oppure c’è un’altra possibilità: la rateizzazione degli importi dovuti. Tuttavia, se quasi la metà degli inquilini è in debito – quasi 1300 persone che vivono nei 3600 appartamenti dell’ente – c’è qualcosa che non va. E scavando a fondo, ascoltando anche le testimonianze di chi invece fa tanti sacrifici per versare la quota mensile, c’è chi non paga quasi per motivi culturali, perchè si ritiene quasi che la casa dello Iacp sia una sorta di ‘atto dovuto’.

Tra i vari inquilini morosi non ci sono dunque solo persone al limite dell’indigenza, ma anche persone in vista ed esponenti della politica, che, almeno in teoria, avrebbero ampia possibilità economica di essere in regola con i pagamenti.

Negli ambienti politici ci si chiede chi è l’inquilino moroso a favore del quale si è speso il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Greco in Aula giorni fa. Si tratta di Matteo Fallica, consulente legale del Movimento 5 Stelle, nonchè consigliere comunale a Petacciato (dove è stato eletto con una lista civica nonostante la vicinanza ai 5 Stelle), oltre ad essere neo avvocato (avrebbe giurato qualche giorno fa) che nei giorni successivi alla discussione sullo Iacp in Consiglio regionale non ha avuto niente di meglio da fare che scrivere su Facebook: allo Iacp “le cause si moltiplicano a dismisura, facendo lievitare le morosità della povera gente. Il tutto diventa pane per gli avvocati dell’ente”.

La storia di Fallica, uno dei facilitatori scelto dal Movimento 5 Stelle, avrebbe ‘ispirato’ l’interrogazione di Greco, in qualità di inquilino di uno degli alloggi di proprietà dello Iacp nella Casa dello studente di via De Gasperi a Campobasso. Nei suoi confronti nel 2012 il Tribunale di Campobasso ha adottato un decreto ingiuntivo per una morosità di circa 5mila e 700 euro. Morosità che, nonostante l’atto di opposizione presentato dal legale dell’inquilino moroso, nel giro di quattro mesi è salito a 7mila e 500 euro.

Da qui è iniziata una ‘guerra giudiziaria’ composta da una serie di battaglie legali e ping-pong: ad esempio, la proposta di transazione presentata dall’avvocato del ‘nostro’ giovane residente negli alloggi universitari dello Iacp, il pignoramento deciso sempre dal Tribunale fino ad arrivare ai giorni nostri, con l’Istituto che sta valutando di sporgere denuncia-querela nei suoi confronti. “Non ne parlo, non rilascio dichiarazioni e vi diffido dallo scrivere alcunchè” ha dichiarato Matteo Fallica a Primonumero.it che lo ha raggiunto al telefono per chiedergli la sua versione dei fatti.