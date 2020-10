Campobasso, solo un punticino a Castelfidardo. Cogliati evita lo scivolone

Solo un pari a Castelfidardo. Il Campobasso ‘torna sulla terra’ e inciampa sui marchigiani che mettono in difficoltà la squadra del capoluogo. Nel finale si tenta il tutto per tutto ma l’imprecisione sotto porta risulta decisiva. Cogliati firma l’1-1 dopo il vantaggio su rigore dell’ex Giampaolo.

Prima mezz’ora moscia. La partita inizia a tutto gas per i Lupi che si riversano subito nell’area avversaria: gran bell’azione al 5’, quando Esposito si porta a spasso un paio di avversari prima di dare palla a Vitali che si accentra facendo fuori mezza difesa prima di calciare a rete, tiro deviato sul palo esterno da un difensore. Ci prova il solito Vanzan a sinistra poco dopo, il tiro-cross è insidioso. Ma i ritmi si abbassano e il Castelfidardo effettua un pressing alto e asfissiante che mette in difficoltà il centrocampo ospite.

Che fatica. La partita è spigolosa, bisogna guadagnare metri ma non è il miglior Lupo. Unico break il bellissimo contropiede Fabriani-Vitali, il tiro viene deviato da un difensore e permette la parata. In mezzo un paio di tentativi poco pericolosi dell’ex Giampaolo. Gara brutta, non è la squadra ammirata nelle prime due giornate. Serve una scintilla per portare a casa il successo.

Ripresa: non è il Campobasso ‘vero’. Si inizia come nel primo tempo, senza la solita verve. E i marchigiani prendono coraggio andando vicini al gol con Njambè. La doccia fredda al 60’: Fabriani atterra Braconi, in sospetto fuorigioco, l’arbitro decreta il rigore. Dagli undici metri trasforma Giampaolo.

Riscatto. Il vantaggio locale dura cinque minuti. I Lupi, in una delle rare azioni orchestrate, trova il pareggio: Esposito lancia Cogliati che fa fuori un avversario e trafigge il portiere in uscita. La squadra si rialza e prova anche a vincerla. Al 75’ Vanzan mette in mezzo una palla interessante ma né Sforzini né Vitali trovano la zampata sotto porta. E un minuto dopo Esposito si beve un difensore prima di mettere dentro una palla d’oro deviata però in corner.

I rossoblù attaccano a testa bassa con quattro attaccanti in campo. Sforzini ci prova con un’incornata che si alza troppo mentre a cinque dalla fine sugli sviluppi di un angolo si va a un passo dal gol con Dalmazzi. In pieno recupero Esposito sfonda a destra, il tiro di Cogliati è lento e impreciso. Non c’è più tempo.

CASTELFIDARDO 1

CAMPOBASSO 1

CASTELFIDARDO: David, Cusimano, Mataloni, Di Dio, Puca, Zetti, Capponi (84’ Monachesi), Fermani, Njambè, Giampaolo (65’ Antogiovanni), Braconi (76’ Mancini). A disposizione: Agarbati, Rinaldi, Alla, Rossini, De Vita, Bracciatelli.

ALL.: Maurizio Lauro

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci (62’ Sforzini), Menna, Dalmazzi, Bontà (46’ Tenkorang), Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali (83’ Caricati). A disposizione: Piga, Sbardella, Martino, Capuozzo, Zammarchi, Di Domenicantonio.

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo

MARCATORI: 60’ rig. Giampaolo (CA), 66’ Cogliati (CB).

Note: ammoniti Menna, Esposito (CB), Capponi, Fermani, Di Dio (CA). La gara si è giocata a porte chiuse.

I risultati della 3^ giornata: Aprilia-Castelnuovo 1-4, Porto Sant’Elpidio-Albalonga 0-0, Fiuggi-Vastese 1-0, Castelfidardo-Campobasso 1-1, Montegiorgio-Matese 2-0, Real Giulianova-Recanatese 0-1, Olympia Agnonese-Notaresco 0-3, Pineto-Vastogirardi 2-1, Rieti-Tolentino 0-2.

La classifica: Campobasso, Tolentino, Notaresco e Recanatese 7, Montegiorgio, Castelnuovo, Pineto e Fiuggi 6, Vastogirardi e Albalonga 4, Matese 3, Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo e Rieti 2, Vastese, Aprilia e Real Giulianova 1, Olympia Agnonese 0.

(Foto SS Campobasso calcio)