Era in programma domani – venerdì 16 ottobre – il convegno “La sanità al tempo del covid 19. Niente può essere più come prima” in programma alle 17.30 nella sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso.

Ad annunciarlo gli organizzatori del dibattito in una breve nota inviata questo pomeriggio alle redazioni giornalistiche: “L’evento “La sanità al tempo del Covid-19″ previsto per domani (venerdì 16 ottobre 2020) al cinema Alphaville è annullato perché due relatori sono sottoposti in via precauzionale a isolamento fiduciario in quanto contatti di positivi”.