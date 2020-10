Mattinata di maltempo nel capoluogo, dove la pioggia e il vento forte stanno creando disagi.

In particolare, in via Herculanea, il vento forte ha fatto staccare un cornicione e alcuni calcinacci sono precipitati colpendo le macchine che erano parcheggiate nelle vicinanze. E’ avvenuto attorno alle 10 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere cornicione e calcinacci. In ausilio anche una pattuglia della Municipale che ha regolato il traffico in tilt.

La zona è stata messa in sicurezza.