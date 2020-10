MERCOLEDI’ 21 Si consolida la fase di alta pressione che sta regalando una ‘ottobrata’ indimenticabile in Molise. Anche oggi, come dall’inizio della settimana, avremo tempo bello e stabile con l’aggiunta di un ulteriore innalzamento delle temperature che, nelle ore centrali della giornata, saranno anche al di sopra delle medie stagionali. Il mattino sarà offuscato da una nuvolosità incerta destinata, col trascorrere delle ore, a diradarsi per regalarci un mercoledì di cielo limpido e terso. E così si andrà avanti per il resto della giornata.

GIOVEDI’ 22 Zero nubi e tanto sole anche oggi: l’anticiclone africano, che soprattutto al centro sud sta facendo sentire i suoi effetti, ci porta un clima mite e temperature gradevolissime per il periodo. Meglio approfittare di questi ampi spazi soleggiati perché la situazione potrebbe non durare a lungo: già in nottata un fronte meteo più perturbato interesserà la provincia isernina. Ma almeno per oggi il rischio pioggia è pari allo zero.

VENERDI’ 23 In questa vigilia di fine settimana cominceranno ad essere più presenti le nuvole a tratti minacciose e cariche di pioggia. La nuvolosità ci accompagnerà per tutta la giornata: su Isernia è previsto anche qualche rovescio mentre sul resto della regione avremo cielo grigi ma asciutti. Ci consolano le temperature ancora sopra la media del periodo ma soltanto nelle ore centrali del giorno. Foschia al mattino presto e dopo il tramonto.