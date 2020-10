Il mistero della scomparsa dell’uomo di Peschici di cui, da fine settembre e dopo essere stato in Molise, non si avevano più tracce potrebbe essere a un punto di svolta. Probabile infatti che sia di Michele Mastromatteo il corpo senza vita trovato ieri sera (10 ottobre) nelle campagne di San Nicandro Garganico.

L’uomo, 47enne originario di Peschici, come si ricorderà era scomparso a fine settembre e sulla stampa locale – e secondo alcune testimonianze – si era diffusa la notizia che si fosse recato in Molise, a Termoli, per una serata in compagnia di un suo amico. Poi il nulla: l’amico aveva fatto ritorno in Puglia ma Mastrometteo no.

Se sia stato davvero a Termoli o meno rimane un mistero. Quel che è certo è che l’uomo, dipendente in un’azienda di ingrosso di bevande, nel centro garganico in cui risiedeva non ha più fatto ritorno.

Il corpo trovato in una zona di campagna nell’area di San Nicandro Garganico ieri – come riporta il quotidiano online locale L’Immediato.net, con tutta probabilità è quello di Michele Mastromatteo ma solo gli esami di laboratorio daranno la certezza sull’identità. Mentre per le cause della morte, avvolta nel mistero, si dovrà attendere l’autopsia.