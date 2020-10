‘Buoi e pandemia’, un video per riaffermare il messaggio ecologico dei Carri

Dpcm contestato

La presidente della M2 Movement, Amelia Mascioli, attacca il Governo: “Mi vergogno di far parte di questo Paese, ci hanno tolto tutto. Noi abbiamo dipendenti e collaboratori col terrore di perdere il lavoro”. La Hidro di Oriente e la H2O di Tucci sulla stessa lunghezza d’onda: “Ci hanno fermato di nuovo, cercheremo di resistere e rimanere in piedi, in questi mesi ci siamo adeguati ai nuovi protocolli”. Allenamenti via web, come durante il lockdown, per i centri sportivi che hanno subito gravi perdite in questi mesi. “Non siamo speranzosi per niente” spiega Luisa Fatica della Fisiotech.