Boys Campobasso, un esordio-derby per la neonata società del capoluogo

Emozioni forti per la neonata Boys Campobasso. Inizia subito con il botto, ovvero il derby con la Fiamma Campobasso in programma domani, 3 ottobre, alle 14:30 all’antistadio Acli e valido per la prima giornata della fase a gironi della Molise Cup di II categoria, la stagione dei rossoblù che parteciperanno al campionato di Seconda.

La società, presieduta dal presidente Mario Fierro con il suo vice, Mario Di Cristofaro – che già una quindicina di anni fa fecero molto bene alla guida del Santo Stefano conquistando una storica promozione in I categoria per il piccolo borgo alle porte di Campobasso – si è costituita poche settimane fa mettendo insieme un gruppo di ragazzi, provenienti da varie categorie del panorama calcistico molisano, agli ordini del tecnico Mino Ricciuto, anche lui protagonista di quell’avventura ricca di soddisfazioni.

L’abnegazione, la voglia e la leggerezza di spirito hanno contraddistinto le ultime settimane di preparazione del gruppo in vista del debutto di domani e mister Ricciuto, che punta sempre a trarre il massimo dalle sue squadre, non si è nascosto: “Proveremo a vincere il campionato e, perché no, anche la coppa. A chi ci batterà sul campo faremo i complimenti, ma per farlo dovranno sudare tantissimo”.

Il primo test, già probante, ci sarà domani pomeriggio con la Fiamma e, dopo tanti mesi di stop, anche il calcio dilettantistico tornerà ad essere quel calcio nostalgico, romantico, giocato con il cuore e con i polmoni prima che con i milioni e con le quotazioni in borsa.

LA ROSA DELLA SQUADRA:

Cirelli Riccardo

Cornacchione Nunzio

D’Addario Patrizio

D’Angelo Alex

Di Biase Alessio

Di Cristofaro Alessio

Di Iorio Domenico

Fraraccio Fabio

Guerriero Daniel

Marchetta Alessandro

Marchetta Ascanio

Mastrangelo Emilio

Messere Christopher

Mignogna Giuseppe

Piedimonte Lino

Rosa Michelangelo

Sammartino Federico

Smajlovic Enes

Ziccardi Carmine

Zullo Patrick