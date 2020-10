Bosco Fantine, inaugurato il corso di formazione itinerante per educatori ambientali

È stato inaugurato questa mattina, 17 ottobre, presso il Bosco Fantine, il corso organizzato dall’associazione Ambiente Basso Molise che prevede una formazione itinerante per educatori ambientali.

All’evento, che ha visto la presenza dell’assessore all’Ambiente del Comune di Campomarino Antonio Saburro, hanno partecipato l’Assessore al Turismo Michele D’Egidio e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, con delega all’ambiente, Roberto Di Baggio.

“Ringrazio il Presidente di Ambiente Basso Molise, gli associati e gli iscritti al corso – le parole dell’assesseore Saburro -. Campomarino ha un territorio ricchissimo sotto il profilo ambientale che va non solo conservato ma anche valorizzato, e la presenza della Regione Molise nella persona di Roberto Di Baggio non può far altro che piacere ed essere fiduciosi per l’attenzione rivolta. Non mi resta che augurare a tutti gli iscritti un buon corso di formazione”.