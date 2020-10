Biglietti del Termoli 2016, ecco come acquistarli per vedere le partite

La società Asd Termoli 2016 comunica che, nel rispetto dell’ordinanza numero 45 del 26 settembre del 2020 della Regione Molise, relativa alle modalità di accesso agli stadi, sarà possibile assistere alle partite casalinghe del campionato di Promozione, acquistando il biglietto al costo di 3 euro, solamente in prevendita.

Per l’acquisto dei tagliandi è possibile rivolgersi presso “Acadèmie du Cafe” in via G.Pepe 1 o telefonando al numero 334.2868252.

L’ingresso è consentito per un massimo del 25% della capienza dell’impianto, che potrà ospitare un massimo di 130 spettatori.

Si potrà accedere allo stadio solo se in possesso di biglietto, con l’obbligo di indossare la mascherina.

Agli spettatori che dovranno accedere allo stadio, sarà misurata la temperatura corporea, che se superiore ai 37,5 gradi non consentirà l’ingresso all’impianto con l’invito da parte della società per un pronto rientro presso la propria abitazione per contattare il proprio medico, o pediatra nel caso dei bambini, per seguire il previsto protocollo sanitario.