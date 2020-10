Anziano scomparso al confine col Molise ritrovato morto a Ripalta

È stato trovato morto ieri 21 ottobre 81enne pensionato di Serracapriola Nicolangelo Balice, ex agricoltore per il quale le ricerche erano state estese anche al confine con il Molise.

Purtroppo invece il cadavere dell’anziano è stato ritrovato in un terreno della Borgata di Ripalta, a pochi chilometri dal centro cittadino e non distante dalla sua auto. Nei giorni scorsi erano arrivate anche in Molise richieste di aiuto da parte di conoscenti che ipotizzavano un possibile spostamento nei comuni limitrofi da parte dell’81enne.

Da una prima ispezione della da una prima ispezione della salma appare probabile la morte per cause naturali. L’uomo risultava scomparso da sabato scorso 17 ottobre e per le ricerche erano stati utilizzati anche dei droni da parte delle forze dell’ordine.