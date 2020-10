Annullata per norme anti covid la fiaccolata della memoria a San Giuliano

Sarà un anno particolare anche per le commemorazioni legate al terremoto del 31 ottobre 2002 in Molise. È stata annullata infatti a San Giuliano di Puglia la fiaccolata della “Giornata della Memoria” istituita con legge regionale del 2003 per commemorare i 27 bambini e la loro maestra morti nel crollo della scuola ‘Jovine’ 18 anni fa.

Vista l’emergenza sanitaria, il sindaco Giuseppe Ferrante ha deciso che la cerimonia si svolgerà senza i consueti due cortei, quello del mattino tra cimitero e Parco della Memoria e quello serale dal luogo dove sorgeva la scuola al cimitero.

Per rispettare le norme anti covid la manifestazione si svolgerà in forma statica. Questi gli appuntamenti previsti per il prossimo 31 ottobre: alle 11 un momento di raccoglimento e preghiera scandito dai rintocchi della “campana degli Angeli” all’ingresso del cimitero, alle 12 deposizione di corone di fiori al Parco della Memoria, alle 17.30 la messa nella chiesa madre, alle 20.30 accensione di fiaccole a cura del Comitato Vittime della scuola.

Il giorno successivo, 1 novembre alle 11, si terrà la messa solenne.