Annarita Pilla si laurea con lode!

Lezioni in presenza contro dad

Intervista con la dirigente Patrizia Ancora, che non nasconde il dispiacere per una decisione, quella di riservare le lezioni in presenza solo al 25% degli alunni, “sulla quale andavano fatti dei distinguo. Noi abbiamo adottato protocolli perfettamente adeguati, ora viene spontaneo chiedersi a cosa sia servito tutto il lavoro messo in campo. Ho visto ragazzi con gli occhi lucidi perché tutti avevano voglia e bisogno di frequentare la scuola in presenza”. Il Liceo di Guglionesi ha 350 iscritti ed è una delle scuole più sicure e organizzate del territorio.