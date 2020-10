Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 15,30 tra un’auto e una moto in via Pertini a Termoli, all’altezza dello svincolo per la Tangenziale attualmente chiuso per lavori.

I due feriti erano entrambi sulla due ruote che è finita a terra nei pressi del cavalcavia poco prima dell’intersezione con via Brasile, proprio dove nei mesi scorsi il Comune ha fatto realizzare dei correttivi per la sicurezza con dei new jersey biancorossi.

Correttivi che a quanto pare non hanno risolto il problema degli incidenti che continuano a essere frequenti. Nello stesso punto nel febbraio scorso perse la vita una 24enne, anche lei in sella a una moto.

Sul luogo dell’incidente il 118, la Polizia Municipale e i carabinieri per i rilievi.