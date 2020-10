Aveva deciso di installare due piscine nel giardino della propria abitazione. Lui, un 45enne di Trivento, aveva contattato il titolare di un’attività commerciale dopo aver visto sul suo sito Internet i manufatti ed aver acquisito informazioni sui materiali di costruzione. Al termine della trattativa sul prezzo di vendita, entrambi i prodotti gli sarebbero costati 650 euro, l’acquirente ha effettuato regolarmente un bonifico bancario indicatogli dal venditore.

Poi la brutta sorpresa: nel giorno previsto per la consegna, nessun corriere ha raggiunto Trivento. In pratica, le piscine non sono mai state consegnate.

Il 45enne molisano ha provato diverse volte a contattare il giovane rivenditore, sia all’utenza mobile che fissa, ma del ragazzo nessuna traccia: aveva dissimulato sia la vendita che la propria persona come emerso in seguito alle indagini dei Carabinieri di Trivento a cui l’acquirente truffato si è rivolto per sporgere denuncia.

Nel giro di pochi giorni, i militari hanno individuato l’autore del raggiro, un ragazzo di 26 anni, originario del Varesotto (Lombardia), già noto per aver posto in essere truffe a danno di ignari clienti.

I Carabinieri non solo hanno individuato e denunciato il 26enne truffatore, ma l’attività investigativa sta anche “dando buoni risultati anche per raggiungere i complici, che hanno consentito di accaparrarsi il saldo senza mai recapitare la merce al destinatario”, riferiscono dall’Arma.

Ora l’Autorità Giudiziaria darà corso ad un procedimento per truffa in concorso, nel quale la vittima potrà rivalersi per riavere il maltolto.

Infine l’appello dell’Arma: “Il Comando Compagnia di Bojano continua a sottolineare l’importanza delle denunce e delle segnalazioni di episodi di illegalità, ai quali il certosino ed incessante lavoro dei Carabinieri, cerca di porre argine”.