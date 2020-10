Larino avrà presto una casetta dell’acqua dove poter acquistare acqua di sorgente alla spina. Lo rende noto il Comune dopo il consiglio comunale ha approvato “la convenzione con Molise Acque che installerà nei prossimi giorni nei pressi dell’anfiteatro una casetta dell’acqua dove sarà possibile recarsi per acquistare acqua sorgiva potabilizzata”.

Il Comune spiega così il funzionamento del nuovo servizio. “La casetta dell’acqua è un punto di erogazione automatica di acqua, in funzione, 24 ore su 24, collegato direttamente alla rete dell’acquedotto. Sarà dotata di una postazione di prelievo facilmente accessibile che erogherà acqua naturale e gassata refrigerata. Il costo di un litro di acqua è di soli 5 centesimi. Il prezzo è decisamente competitivo e, su base annua, si può calcolare un risparmio che si aggira sui 230 euro (dato calcolato per una famiglia di 3 persone che consuma mediamente 4 litri di acqua al giorno, stimando che il costo medio di un litro d’acqua è di 30 centesimi). Un altro tassello che si va ad aggiungere al tema dell’acqua”.

Così il sindaco Pino Puchetti. “Esprimo grande soddisfazione per l’estate appena trascorsa che ha visto, per la prima volta dopo tanti anni e nonostante i tanti gufi in paese, il nostro Comune non soffrire in tema di approvvigionamento idrico. Ciò non è stato casuale, bensì è il frutto di un attento, preciso e silenzioso lavoro attuato nel corso negli ultimi due anni prevedendo cospicue somme in bilancio per migliorare l’efficienza della nostra rete idrica comunale”.