A Termoli l’ex Ceo di New Holland. Il suo ultimo libro: siamo “Uomini o consumatori?”

Il top manager che ha vissuto gran parte della sua vita professionale alla Fiat, oggi è uno scrittore che propone argomenti attuali analizzati e commentati da una prospettiva privilegiata, unica. Con il Professor Giovanni Maddalena, ordinario all’Unimol, ha scritto un saggio che suscita grande interesse, introducendo il lettore alla pagina ambigua del nuovo capitalismo, una fase delicatissima in cui siamo quasi tutti, inconsapevolmente, al servizio dei giganti dell’economia e del web.

Da tornitore allo stabilimento Fiat di Mirafiori a Ceo di New Holland. La favola di Riccardo Ruggeri, per anni modello di imprenditore, ex creatore e manager di successo della nota azienda del gruppo Fiat che produce macchine agricole (quotata in borsa e con decine di migliaia di dipendenti nel mondo) porta con sé un bagaglio di esperienze umane e professionali di straordinario peso specifico. Amico tra gli altri di Umberto Agnelli e perno di quel sistema produttivo che ha spinto l’Italia al ‘boom’ economico, Ruggeri ha scelto un’altra strada per continuare a dare un contributo alla spersonalizzata società moderna in cerca d’autore.

Dal 2008 si dedica al giornalismo (ha fondato Zafferano news) e oggi, alla soglia degli 86 anni, ormai lontano dal grande business, scrive libri e saggi ricchi di spunti, aneddoti, storie e approfondimenti, come quelli che presenterà agli studenti universitari venerdì pomeriggio (16 ottobre) a Termoli. Il primo s’intitola “Uomini o consumatori?”, sottotitolo ‘Il declino del Ceo capitalism’ scritto con il Professor Giovanni Maddalena, filosofo e Ordinario presso l’Università del Molise. L’altro è ‘Maria e l’ingegnere (Il retrogusto del potere)’.

Sono opere editoriali che riflettono una lettura critica della nostra società capitalistica, dalla crisi del 2008 in avanti: l’approfondimento dell’evoluzione culturale, economica e sociale del capitalismo moderno.

Sarà interessante ascoltare il pensiero di Ruggeri sulle ultime tendenze che legano le nuove tecnologie all’economia globale, in particolare capire quel fenomeno che ci vede tutti, più o meno inconsapevolmente, ‘schiavi’ del nuovo capitalismo, pedine che alimentano un circuito chiuso in cui un manipolo di multinazionali fanno affari colossali, mentri gli altri si accontentano di poco, pochissimo, alcuni addirittura soltanto di essere parte di un sistema in cui cinque aziende mondiali sanno tutto di noi.

L’incontro, alle 18, è organizzato dal’Associazione Alumni Unimol. L’accesso sarà contingentato per garantire il pieno rispetto delle normative anti Covid 19.