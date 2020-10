A San Siro il marchio La Molisana: l’azienda partner ufficiale del Milan

Allo stadio di San Siro ci sarà anche un pezzo di Molise: il marchio dello storico pastificio del capoluogo. La Molisana sarà official partner del Milan anche quest’anno.

“Il marchio non solo sarà a bordo campo di San Siro grazie ad una visibilità incrementata rispetto alla scorsa stagione ma anche attraverso attivazioni digital, come nuovo modello di fruizione dei contenuti sportivi, che saranno da quest’anno più marcate per garantire un importante asset di visibilità per l’azienda”, spiegano dall’azienda campobassana in una nota inviata oggi (24 ottobre) alla stampa. “La Molisana conferma la partnership con la società rossonera sostenendo così l’appoggio allo sport come veicolo importante di valori quali l’impegno, il sacrificio, la collaborazione insieme ad un corretto stile di vita accompagnato ad una sana alimentazione”.

Una partnership strategica per il quarto pastificio italiano che sceglie nuovamente una delle squadre prestigiose al mondo per veicolare il proprio brand. “Abbiamo confermato il nostro appoggio al Milan per la terza stagione consecutiva – afferma Rossella Ferro, Direttore Marketing de La Molisana – E’ una Società solida con cui abbiamo stretto una collaborazione che ci consente flessibilità di comunicazione del nostro brand nell’area Nord del Paese, per noi di grande interesse”.