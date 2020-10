Il Molise fa registrare il 26esimo decesso con coronavirus da quando è scoppiata l’epidemia. È la notizia più triste che emerge dal bollettino quotidiano dell’Asrem. Si tratta di una paziente di Fornelli, 63 anni appena, che era ricoverata in Malattie infettive al Cardarelli.

Soltanto una settimana fa, il 2 ottobre, c’era stato il decesso di un 83enne di Guglionesi proveniente dal cluster di Portocannone.

La giornata di venerdì 9 ottobre fa registrare anche 10 nuovi positivi su un totale di 515 tamponi. Tre di questi sono in provincia di Campobasso. Si tratta dei due a San Martino in Pensilis, fra cui un bambino della scuola dell’Infanzia che per precauzione resterà chiusa lunedì.

Il terzo contagiato nella provincia di Campobasso è un paziente di Montenero di Bisaccia, per il quale il tampone è stato chiesto dal medico di base.

Sette invece i casi positivi emersi in provincia di Isernia: 3 a Castelpetroso, da focolaio noto, 2 a Poggio Sannita, sempre da cluster noto, 1 a Sesto Campano e anche in questo caso il focolaio è conosciuto e infine 1 caso a Rionero Sannitico, dove il tampone è stato chiesto dal medico di base

In compenso ci sono ben 19 guariti. Di questi, 7 sono di Campobasso, 3 di Ferrazzano, 2 di Toro e uno ciascuno a Campodipietra, Mirabello Sannitico, Isernia, Montenero di Bisaccia, Larino, Vinchiaturo e San Martino in Pensilis.

C’è anche un dimesso, un paziente di Isernia che ha lasciato il reparto Covid dell’ospedale di Campobasso, ma anche un nuovo paziente ricoverato, sempre in Malattie infettive e anche in questo caso del capoluogo pentro.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 9 OTTOBRE

– 146 i casi attualmente positivi (103 nella provincia di Campobasso, 42 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 711 sono i tamponi positivi (569 nella provincia di Campobasso, 120 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 46155 i tamponi eseguiti di cui 43895 negativi. 1544 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 7 ricoverati: 7 in Malattie Infettive (5 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 135 i pazienti in isolamento domiciliare (114) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (4) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (17)

– 539 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (448 della provincia di Campobasso, 72 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 246 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 22 – TERMOLI 11 – VENAFRO 9 – CAMPOMARINO 8 – LARINO 7 – TORO 7 – BOJANO 7 – SAN MARTINO IN PENSILIS 6 – ISERNIA 5 – PORTOCANNONE 5 – COLLE D’ANCHISE 5 – SANT’AGAPITO 4 – SESTO CAMPANO 4 – CASTELPETROSO 4 – GAMBATESA 3 – POGGIO SANNITA 3 – GUGLIONESI 2 – DURONIA 2 – FERRAZZANO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 –RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTAQUILA 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – PESCHE 1 – RIONERO SANNITICO 1 – MONTENERO DI BISACCIA 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono riscontrati 5372 nuovi casi (ieri 4458). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quasi le 130mila unità, nuovo record dopo quello di ieri. I morti delle ultime 24 ore sono stati 28 (ieri 22). Aumentano di 161 unità i ricoveri, di cui +29 in Terapia Intensiva. Le regioni più colpite la Lombardia e la Campania.